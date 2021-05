Auto geriet wegen technischem Defekt in Brand

Eine 30-jährige Pkw-Lenkerin fuhr um 11.22 Uhr in der Schendlingerstraße in die Tiefgarage ihres Wohnblocks. Beim Einparken bemerkte sie, dass mit dem Fahrzeug etwas nicht in Ordnung war und es sich schwerer lenken ließ. Beim Aussteigen sah die Frau, wie der rechte Hinterreifen qualmte, worauf sie versuchte, den beginnenden Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen.