Neue froschartige Ur-Schildkröten-Art entdeckt

Die Forscher unter Leitung der Schweizer Université de Fribourg tauften die Schildkröte auf den Namen Sahonachelys mailakavava, was in Madagassisch so viel wie „Schnellköpfige Frosch-Schildkröte“ bedeutet. Das Tier zeichnet sich demnach durch einen ungewöhnlich flachen Schädel und einen grazilen Unterkiefer mit vergrößerten Zungenbeinen aus.