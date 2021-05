Messer, Holzlatte, Reizgas bei Streit im Spiel

Anstatt die Mütter hochleben zu lassen, haben mehrere Männer sich am Sonntag zur Mittagszeit mit der Aufteilung der Kellerabteile in ihrem Wohnhaus in der Gurkgasse in Wien-Penzing beschäftigt. Und das wurde sehr schnell gewalttätig. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass eskalierte der Streit, als ein 26-Jähriger in eines der Abteile einbrechen wollte, offenbar um es sich anzueignen. Das passte einem 68-Jährigen gar nicht, der ein Messer zückte und seinen Kontrahenten bedrohte.