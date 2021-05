Gewinnen Sie mit emporia die neuesten Smartphones!

Serienmäßig ausgeliefert wird das emporiaSMART.5 mit dem patentierten, interaktiven Smartcover. Dieses erlaubt die Bedienung wichtiger Funktionen (z.B. Anrufe abnehmen und auflegen, Kamera und Taschenlampe) bei geschlossenem Zustand. So schnell war ein geschütztes Smartphone noch nie bereit. Dank bewährter emporia-Menüführung und großer, gut ablesbarer Buttons ist dieses Smartphone einfach und intuitiv zu bedienen. In die Kategorie einfaches Handling fallen auch serienmäßige Anwendungen wie Texteingabe durch Sprachansage, vorinstallierter QR-Scanner oder NFC (Near Field Communication), die bargeldloses, kontaktloses Bezahlen an der Supermarktkasse ermöglicht.