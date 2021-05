Ruf nach Beschwerdestelle gegen „Polizeigewalt“

Vertreter von SPÖ und Grünen drängen nach der Eskalation bei der Demonstration linker Aktivisten am 1. Mai in Wien auf die Einrichtung einer Beschwerdestelle gegen „Polizeigewalt“. Dieses Vorhaben sei bereits im türkis-grünen Regierungsabkommen verankert, sagte die SPÖ-Nationalratsabgeordnete Nurten Yilmaz in einer Pressekonferenz mit ÖH-Vertretern am Montag. Für die grüne Bezirkspolitikerin Lena Köhler darf diese aber keinesfalls im Innenministerium angesiedelt sein.