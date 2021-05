29-Jähriger verweigert Maske und bespuckt Gäste

Unschöne Szenen spielten sich am Sonntagvormittag in einem Gastronomiebetrieb an der Bregenzer Bodensee-Promenade in Vorarlberg ab. Ein 29-jähriger Mann soll dabei andere Gäste angepöbelt und bespuckt, den Wirt in den Genitalbereich geschlagen und sich auch gegenüber der einschreitenden Polizei aggressiv verhalten haben.