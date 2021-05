„Freie Fahrt“ für alle in Vorarlberg ab Mittwoch?

Rückläufiger Trend

Generell stellt sich die Lage in Vorarlberg deutlich erfreulicher als noch vor wenigen Tagen dar: Mit Stand Sonntagabend waren 1591 Personen akut infiziert. Zum Vergleich: Am 30. April waren es noch 1995. Hoffnungsfroh stimmt zudem, dass sich das „Infektionshoch“ rund um Ostern nicht negativ auf die Lage an den Spitälern ausgewirkt hat: Aktuell sind nur neun Intensivbetten mit Coronapatienten belegt.