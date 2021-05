Mit 2,3 Promille von der Polizei gestoppt

Der 65-Jährige hatte sich am Samstagabend laut Alkomat-Test mit 2,3 Promille an das Steuer gesetzt. Ihm wurde noch vor Ort, bei der Kontrolle in der Stadt Salzburg, der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. In der Innsbrucker Bundesstraße hielten die Polizisten dann auch einen Probeschein-Lenker an. Der 19-Jährige wurde mit mehr als 100 km/h gemessen, und das in einem 50er-Bereich. Er wurde bei der Behörde angezeigt.