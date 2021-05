Zwei Schwerverletzte bei Motorradunfall in Jenbach

Bei einem Motorradunfall wurden am Samstagabend in Jenbach zwei Männer schwer verletzt: In einer Kurve war einer der beiden Biker (29) auf die Gegenfahrbahn geraten, er touchierte den entgegenkommenden 46-Jährigen und brachte ihn dadurch zu Sturz. Er selbst verletzte sich bei der Berührung am Bein.