56 Strafsekunden: Weratschnig verpatzt ihren Lauf

Die Kärntnerin Nadine Weratschnig hat am Sonntag bei den Wildwasser-Europameisterschaften im Kanu im Canadier-Einer Finalrang acht belegt. Als Zehnte des Semifinales am Vormittag gerade noch in die Entscheidung gekommen, verpatzte die 23-Jährige ihren Finallauf mit 56 Strafsekunden und lag im Endeffekt 75,03 Sek. hinter der spanischen Siegerin Miren Lazkano.