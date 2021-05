Österreichs Beachvolleyballer Vierte in Baden

In den Niederlanden spielen gegen Ende Juni 16 Länder-Teams um einen Olympia-Startplatz. „Man muss am Ende ganz oben stehen, aber wir haben schon alle geschlagen“, fügte Seidl an. „Es sind sieben Spiele bis zur Goldenen.“ Auf der World Tour in Sotschi und Ostrava gilt es, sich für eine Nominierung weiter zu empfehlen. Bei Ermacora muss man abwarten, Sotschi kommt sicher zu früh. Und für Clemens Doppler/Alexander Horst war es nach der krankheitsbedingten Absenz in Baden auch eng.