Ganze Bande von Taschendieben dingfest gemacht

Die Polizei hat drei Mitglieder einer Bande von Taschendieben erwischt, die seit April in Wien reichlich Beute gemacht haben. Die zwei Männer und eine Frau schlugen hauptsächlich in öffentlichen Verkehrsmitteln zu. Der Drahtzieher, ein 42-Jähriger wurde am 4. Mai auf frischer Tat ertappt. Bei Hausdurchsuchungen, wo unter anderem 10.000 Euro Bargeld und Drogen gefunden wurden, wurden die 48-Jährige und der 28-jährige Komplize festgenommen.