„Ein Hoch auf die Superheldin des Alltags“

Vom Brunchpaket bis zu Blumen und Torten

Mit dieser Idee ist die Salzburger Familie nicht alleine. Davon kann auch Martina Moser, Chefin des gleichnamigen Cafés in Seekirchen, berichten. Bei ihr gingen 50 Bestellungen für Picknick-Körbe und Muttertags-Brunchpakete ein. „Ich biete dieses ,Frühstück zum Mitnehmen’ seit fast zehn Jahren an. Besonders in Coronazeiten, wo Lokale und Cafés geschlossen sind, kommen diese bei meinen Kunden sehr gut an.“ Für den Muttertag hat sich die Konditorin etwas Besonderes einfallen lassen: „Kunden können neben dem Picknick-Korb auch einen Blumenstrauß bestellen!“ Dafür hat sie sich mit Stefan Monger, dem Chef der gleichnamigen Gärtnerei zusammengetan. Die Kooperation startete Moser bereits am Valentinstag. „Die Rückmeldungen waren sehr positiv. Mit dieser Aktion wollen wir ein Zeichen setzen, dass Cafés und Gärtnereien an Feiertagen keine Konkurrenten sind“, betont die Konditorin.