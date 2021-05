Entlaufener Stier nach Verfolgung erschossen

Am Vormittag des 8. Mai 2021 führte ein 60-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Braunau Arbeiten auf einer Weide in Roßbach durch, auf welcher mehrere Stiere gehalten werden. Um seine Arbeiten ungehindert durchführen zu können, trieb er einige der Stiere in eine kleinere Weide. Zwei der Stiere durchbrachen im Anschluss die Weidezäune und liefen in vorerst unbekannte Richtung davon.