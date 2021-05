Zwischen-Zeiten | Mutter-Dank

Was sind das für Zeiten? Einerseits starben allein gestern wieder 23 Menschen in Österreich an Covid-19, auf den Intensivstationen geht es nach wie vor dramatisch zu, wie in der heutigen „Krone“ Intensivschwester Gabriele Praßl im Bischofberger-Interview schildert - die Wienerin war zu Wochenbeginn ins Rampenlicht getreten, als sie sich mit einem aufrüttelnden Brief an die „Kronen Zeitung“ öffentlich zu Wort gemeldet hatte. Andererseits sinken die Infektionszahlen weit schneller als erwartet. Einerseits beschäftigen sich viele gerade mit dem Sommerurlaub. Andererseits denkt dabei, wie jüngst die Antwort auf die „Krone-Frage des Tages“ zeigte, in diesem Sommer nur ein Drittel an eine Auslandsreise. Einerseits feiern wir heute den zweiten Muttertag zu Hause, weil die Gastro geschlossen bleiben muss. Andererseits bereitet sich das ganze Land auf die Öffnungen in zehn Tagen vor. Einerseits fürchten auch optimistische Experten wie Hans-Peter Hutter, dass die Pandemie noch nicht erledigt ist. Aber auch er glaubt, wir hätten die 3. Welle hinter uns. Ja, irgendwie scheinen wir gerade zwischen den Zeiten zu schweben. Die Impfung naht, wenn man den Piks nicht schon hinter sich hat. Das Schlimmste scheint vorbei. Auch wenn wir dem Frieden noch nicht ganz trauen: Wann, wenn nicht jetzt, bricht endlich die Zeit der Zuversicht an?