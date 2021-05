Schüsse aus Fenster: Bursche (17) unter Verdacht

Großeinsatz ausgelöst

Der Bursche hatte den Großeinsatz ausgelöst, nachdem Anrainer gegen 18 Uhr gemeldet hatten, dass jemand aus dem Fenster einer Wohnung in der Wichtelgasse in Hernals schießen würde. Ein Großaufgebot der Sonderheiten WEGA und Cobra rasten an den Tatort. Auch Hubschrauber waren im Einsatz.