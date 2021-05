„Ich musste weinen vor Freude und Dank“

So können wir gemeinsam helfen

Damit Menschen wie Kerstin und ihre Kinder einen Ausweg sehen und Hilfseinrichtungen erhalten bleiben, bitten „Krone“ und Caritas auch Sie um Ihre Unterstützung im Rahmen unserer Corona-Nothilfe - danke sehr! Wer konkret spenden will: Auf unserer Internetplattform fuereinand.at wird anlässlich des heutigen Muttertags dazu aufgerufen, Babypakete für Familien in Not zu spenden.