Über Böschung: Am Ufer blieb Auto liegen

Regennass war die Süduferlandesstraße in Ossiach am Freitag, der Wagen eines 22-Jährigen aus Glanegg geriet in einer Rechtskurve ins Schleudern, kam auf die linke Fahrbahnseite, touchierte dort eine Straßenlaterne, stürzte anschließend über eine etwa drei Meter hohe Böschung hinab und kam dann rund fünf Meter vor dem Ufer des Ossiacher Sees seitlich liegend zum Stillstand.