Zu viert zum Wirt | Grüner Pass im Gepäck

Grüner Pass im Gepäck. Viele Reisen hat selbst der polyglotte Bundeskanzler in den vergangene Monaten nicht absolviert - aber jetzt flog er ins portugiesische Porto zum ersten EU-Gipfeltreffen in Präsenzform seit vielen Monaten. Im Gepäck: Der Grüne Pass. Über den will Sebastian Kurz in Porto reden, wie er sagt „für die schnelle Umsetzung des grünen Passes auf europäischer Ebene kämpfen“. Allerdings weiß der Kanzler auch, wie „Krone“-Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz vom EU-Gipfel berichtet, dass sich unter den Mitgliedsstaaten wegen unterschiedlicher Voraussetzungen Hürden auftürmen - und so ein Tohuwabohu zu Beginn der Reisesaison droht. Deshalb, davon kann man ausgehen, werden sich viele Österreicher auch in diesem Sommer Auslandsreisen ersparen.