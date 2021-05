Unfall: Autolenker schlief am Steuer ein

Mit dem Auto seiner Mutter kam am Freitag ein 20-Jähriger auf der Bundesstraße von Salzburg in Richtung Oberndorf von der Fahrbahn ab und krachte gegen mehrere Bäume. Der Mann, der am Steuer eingenickt war, wurde mit unbekannten Verletzungen ins UKH Salzburg gebracht. Er besitzt keinen gültigen Führerschein.