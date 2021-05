Verena Wagner: Nirgendwohin mit Trotz & Rebellion

Internationaler Touch

Vor drei Jahren zog es die Sängerin zurück in die Kärntner Heimat, von wo aus mit Produzent David Piribauer, der zwölf Jahre in Los Angeles lebte, und bereits mit Beyoncés Schwester arbeitete, getüftelt wurde, was in exakt drei Wochen in den Plattenläden stehen wird. „David hat mitgeschrieben, arrangiert und dem Album einen internationalen Touch verliehen. Alle neun Songs klingen unterschiedlich, weil es mir niemals darum ging, ein Genre zu erfüllen!“