Eisbulle wird zum Eisbären

„Ich habe mich für die Zeller Eisbären entschieden, weil ich schon einmal ganz kurz da gespielt habe. Zell am See - die Stadt gefällt mir sehr gut, ich mag die Leute hier sehr gerne. Hinzu kommt, dass die Eltern meiner Mama und meines Papas aus Zell am See kommen und meine Oma in Piesendorf wohnt, womit sich für mich der Kreis ein wenig schließt. Ich freue mich schon sehr für die Eisbären zu spielen und möchte neben dem angepeilten Playoff-Einzug, österreichischer Meister der Alps Hockey League werden!“