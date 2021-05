Salzburg könnte neue Bank erhalten

„ Mit dieser Genehmigung ist der Weg nun frei, den österreichischen Kunden der Credit Suisse ein erstklassiges Angebot für die Fortführung einer exzellenten Bankbetreuung durch unser Beraterteam zu machen “, sagt Robert Löw, CEO der LLB Österreich. „Wir bieten den High-Net-Worth-Kunden der Credit Suisse in Österreich ein einzigartiges Angebot an Anlagekompetenz und maßgeschneiderter Beratung unseres Hauses, und sie profitieren weiterhin von einer umfassenden Betreuung mit lokaler Präsenz“, so CEO Robert Löw weiter.