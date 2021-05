Mit der „Krone“ auf Rätseltour rund um den See

Startklar sind alle sportlichen Hobby-Detektive. In der Region Neusiedler See treten sie jetzt kräftig in die Pedale, um entlang der idyllischen Route historische Rätsel zum 100. Geburtstag des Burgenlandes zu knacken. Mit etwas Glück gewinnen zwei Zweier-Teams ein Teilnehmerpackage im Wert von je 150 Euro.