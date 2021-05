Blaubarts Frauen

Julya Rabinowich, geboren 1970 in St. Petersburg, entwurzelt und umgetopft nach Wien. Studium am Institut für Translationswissenschaft an der Universität Wien sowie an der Universität für angewandte Kunst. Die Autorin, Dramatikerin und Malerin ist mit diversen Preisen ausgezeichnet worden, unter anderem 2008 dem Rauriser Literaturpreis für ihren Debütroman „Spaltkopf“, dem Marianne-von-Willemer-Frauen Literatur-Preis (2013) und dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis (2017). Jüngste Publikationen: „Dazwischen: Ich“ (München 2016), „Krötenliebe“ (Wien 2016). 2019 wurde ihr Roman „Herznovelle“ mit Martina Gedeck in der Hauptrolle verfilmt.