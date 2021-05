Die kleine Botin tanzt in den Mai!

Also darf der Gedanke an den „Muttertag“ komplett neu definiert werden, finde ich! Ja, wir freuen uns über alle Gedichte und kleine Basteleien der Kinder, auch über ein Frühstück im Bett - aber was wir wirklich brauchen, ist Anerkennung unserer Leistung. Und zwar täglich. Das lässt sich am besten annehmen, wenn wir bei uns selber anfangen. „Ich bin eine Bereicherung für meine Familie.“ „Ich erlaube mir, mich gut um mich selbst zu kümmern.“ „Ich bin genug.“ Wertvolle Sätze, sogenannte Affirmationen helfen dabei, sich selbst wahrzunehmen und wieder eine Verbindung zu finden. Vor allem in harten Zeiten. Also, Mamas, Omas, Stiefmütter, Bonusmamas, Pflegemütter und alle, die sich tagein, tagaus liebend um Kinder kümmern: FEIERN WIR UNS SELBER, indem wir anerkennen, was wir täglich Wunderbares leisten!