Drei weitere Todesopfer und 82 Neuinfektionen

Aktuell befinden sich 52 Infizierte in Krankenhäusern, 9 davon auf der Intensivstation. Die Hauptansteckungsquellen sind: 76,4% Haushaltscluster, 8,9% Freizeit und 5,9% in der Schule. Insgesamt wurden in Kärnten 288.166 PCR-Tests gemacht.