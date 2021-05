„Ich muss aus der Komfortzone, will ins Ausland“

Zum Treff von Bulls-Manager Heli Schlögl mit Alex Rauchenwald in Telfs: Vom Klub gab es kein Angebot mehr für eine weitere Zusammenarbeit. „Das weiß ich seit fünf Tagen“, hatte der Center ein Telefonat mit McIlvane. „Nach der langen Zeit ohne Titel soll es in der Kabine Veränderungen geben, einen echten Grund, warum es mich betrifft, gab es nicht“, erzählt „Smockey“, für den schon davor klar war: „Ich muss aus der Komfortzone, will noch ins Ausland. Nach sieben Jahren Salzburg, in denen ich alles erlebt habe.“ Er sich auf seinem Weg zum Führungsspieler selbst von einer Krebserkrankung nicht stoppen ließ. Der bald 28-Jährige hat bereits Kontakt zu zwei Zweitligisten in Schweden.