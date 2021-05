Der Salzburger Mord-Verdächtige (26) war nüchtern

Wie berichtet ist der Serbe erst im Februar wegen Gewalt an seiner Frau zur Haft verurteilt worden. Trotz Kontaktverbot ging er am 22. März zur Wohnung der Frau – und tötete sie. Danach versteckte er den leblosen Körper in eine Couch-Lade, rief ein Kindermädchen und stellte sich später der Polizei. Die Staatsanwaltschaft hat bereits einen Neuro-Psychiater mit der Klärung des Geisteszustandes beauftragt.