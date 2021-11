Tiefer Einblick in die dunklen Seiten von Jackson

Star-Filmer Rudi Dolezal hat mit unzähligen Weltstars zusammen gearbeitet - auch mit dem „King of Pop“, Michael Jackson! Und das Privileg hatten laut Dolezal „nicht viele Regisseure“. In seiner gemeinsamen Zeit hat er viel Skurriles erlebt: Einmal wurden er und sein Team zum Beispiel „mit Polizeisirenen vom Schnittraum in ein Stadion gebracht“, weil sie nur sehr knapp mit einem wichtigen Videoschnitt fertig wurden. „Das ist mir vorher und nachher nie wieder passiert.“ Aber während ihrer Zusammenarbeit hat der Star-Filmer leider auch einen tieferen Einblick in die dunklen Seiten des Weltstars bekommen.