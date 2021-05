1394 neue Fälle - weniger auf Intensivstationen Kopieren

Bemerkenswert bezüglich der Zahl der Neuinfektionen in der Bundeshauptstadt ist die Zahl der eingemeldeten Tests - insgesamt waren es am Montag exakt 152.423. Davon waren 56.806 PCR-Tests und 95.617 Antigen-Schnelltests, wie es seitens des Wiener Krisenstabes in einer Aussendung hieß.