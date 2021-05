Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Der hübsche sechsjährige Rüde Boris öffnet sich im TierQuarTier Wien Schritt für Schritt und zeigt seine aufgeweckte und energiegeladene Seite. Er macht große Fortschritte, wenn am entspannten Spazierengehen trainiert wird. Boris wünscht sich ein ruhiges Zuhause mit Menschen, die bereits Hundeerfahrung haben und ihn bei seinen weiteren Erfolgen begleiten. Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at