Brauer kurbeln Produktion wieder an

Ähnlich ist die Lage auch bei Josef Sigl in der Trumer Privatbrauerei in Obertrum - 80 Prozent seiner Biere gehen an die Gastronomie. Nur: Er musste in der Krise die 24.000 Liter zu viel Gebrautes nicht wegleeren, sondern produzierte gemeinsam mit der steirischen Manufaktur Gölles daraus Essig und Spirituosen.