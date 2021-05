Hunde lieben es, wenn sie Babysprache hören

Lautsprecher-Experiment mit Hunden

Ein Hund wurde an einer Leine in den Versuchsraum geführt, wo zwei Menschen mit etwas Abstand zueinander still auf Sesseln saßen - sowohl regungslos als auch wortlos. Aus Lautsprechern hinter den Personen wurden dann ihre zuvor aufgenommenen Stimmen abgespielt. Einer der beiden hatte Sätze in Babysprache eingesprochen, der andere das Gleiche, aber in völlig normalem Ton. Dabei fanden Hunde stets den Menschen interessanter, der in höherer Stimmlage gesprochen hatte: Ihn schauten die Vierbeiner länger aufmerksam an, und zu ihm wollten sie auch, als die Leine gelockert wurde. Die Schlussfolgerung der Forscher: „Babysprache verbessert die Aufmerksamkeit bei Hunden und festigt auch die Bindung zum Menschen.“