Anschlag auf Ex-Freundin als Mordversuch angeklagt

Aus dem ersten Verdacht der absichtlichen schweren Körperverletzung wurde nun eine Anklage wegen Mordversuchs: Ein 21-jähriger Welser, der seine 19-jährige Ex-Freundin, die Mutter seines Kindes, im August 2020 im Keller eines Mehrparteienhauses mit einem Messerstich in die Schulter verletzt hatte, muss sich am kommenden Montag in Wels vor Gericht verantworten.