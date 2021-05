Experte warnt: „Kampf steht höher als das Gebet“

Im Prozess gegen drei mutmaßliche Jihadisten in Linz soll es noch diese Woche ein Urteil geben. Bevor die Geschworenen am Freitag in die Beratung gehen, war am Dienstag ein Islamwissenschaftler am Wort, der Grundlagen über islamistischen Terror und dessen Ideologie erklärte: „Der Kampf steht höher als das Gebet.“