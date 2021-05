Daheim-Tests noch nicht fix

In der letzten Woche sind an den Salzburger Schnelltest-Stationen über 80.000 Covid-Tests abgenommen worden. Das Land rechnet damit, dass sich diese Zahl rasant nach oben entwickeln wird, wenn ein negatives Ergebnis die Eintrittskarte für Gastronomie, Kultur und co. darstellt. Deswegen werden die Test-Kapazitäten Mitte Mai noch einmal ordentlich nach oben geschraubt. Was in der Theorie eine große Erleichterung für die Stationen und nicht zuletzt auch für die Salzburger bringen würde, wäre die bereits angekündigte Anerkennung der Wohnzimmer-Tests. Dazu fehlt jedoch die Gesetzesgrundlage. Es sei noch nicht klar, welche Bestimmungen erfüllt werden müssen, um auch diese Negativ-Nachweise als Eintrittstest akzeptieren zu können, hieß es dazu vom Land. Hier warte man noch auf eine entsprechende Information vom Bund.