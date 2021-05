Online-Akademie lässt Kinder im Netz nicht allein

Seit Jahren schon zeichnen Studien ein alarmierendes Bild über die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Viele Eltern und leider auch die Mehrheit der Schulen schaffen es dennoch nicht, jungen Menschen zu vermitteln, wie sie sich in der digitalen Welt selbstverantwortlich und risikobewusst bewegen können. Suchtgefahr und Abhängigkeiten schon in jungen Jahren sind die Folge. Die Wiffzack-Online-Akademie will hier Abhilfe schaffen und gibt 9- bis 14-Jährigen Werkzeuge zur Selbsthilfe in die Hand. Gewinnen Sie mit krone.at für ihr Kind ein spannendes Online-Medientraining (Start 26. Mai).