Jetzt prüft Minister die Situation im Stodertal

„Eines der Hauptargumente für neue Hotels, Skilifte oder den Campingplatz ist, wie so oft, jenes der Wertschöpfung und der Arbeitsplätze für die Bewohner der Region. Um Klarheit darüber zu schaffen, wie es um die Arbeitsmarktsituation in der Region Pyhrn-Priel tatsächlich bestellt ist, habe ich nun eine parlamentarische Anfrage an Arbeitsminister Kocher eingebracht“, erklärt Felix Eypeltauer, Neos-Nationalrat und Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Herbst.