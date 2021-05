Wirte sind skeptisch: „Pfingsten wird Testballon“

Gewissenskampf zwischen Abholung und Essen in Lokal

Das Pfingstwochenende, 22. bis 24. Mai, wird wohl für viele Gastronomen im Land ein Testballon für weitere Schritte. Der angekündigte Gewissenskampf zwischen Abholung und Essen in Lokal oder Gastgarten könnte nämlich in vielen Familien zum Zankapfel werden. „Mit Masken und Registrierung hat es zwar auch funktioniert, aber bislang bekomme ich viele negative Zuschriften. Ich hoffe einfach, dass die Neugierde und Lust auf Geselligkeit bei den Gästen überwiegt. Immerhin geht es ja auch um Arbeitsplätze und die Region“, so Preiser. Die Spannung steigt!