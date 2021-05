SP reitet in OÖ auf den Spitäler-Zahlen herum

Das „eigentlich unbeantwortet“ bezieht sich darauf, dass sich die angefragte ÖVP-Politikerin Haberlander am 23. April außerstande sah, die Zahlen für 2020 zu liefern, nur die für 2019 listete sie auf. Erstens, weil das sehr viel Erhebungsarbeit in den ohnehin durch die Pandemie hoch belasteten Spitäler ausgelöst hätte. Und zweitens, weil Binder die Zahlen ohnehin in Gremien der Gesundheitsversorgung bekommen werde.