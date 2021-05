Keine weiteren Ausreisetests in Salzburg geplant

Trotz hoher Sieben-Tage-Inzidenzen in einzelnen Gemeinden plant das Land Salzburg derzeit keine weiteren Ausfahrtsbeschränkungen. Ob die Ausreisetestpflicht für Hallein wie geplant mit 9. Mai, 24.00 Uhr, enden wird, sei indes noch nicht entschieden, hieß es am Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der zweitgrößten Stadt Salzburgs lag zuletzt bei 478 - bei Beschluss der verschärften Maßnahmen vor einer Woche hatte sie 454 betragen. Die Beschränkungen gelten seit Freitag.