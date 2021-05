Mit der „Krone“ auf den Basketball-Olymp!

Exklusives Gewinnspiel

Das alles passiert in einer einzigartigen Arena, in der die Fans in 56 voneinander abgetrennten Logen 3x3 Basketball vom Feinsten verfolgen. Und an allen fünf Turniertagen, die insgesamt in zehn Besucherslots unterteilt werden, sind vier Logen exklusiv für die „Krone“ reserviert! Gewinnen Sie eine dieser Logen und kommen Sie gemeinsam mit bis zu sieben ihrer Freunde in den „Thunderdome“, wo die Stimung am Weg zu den Olympischen Spielen überkochen wird. Getränke und Snacks sind inkludiert!*