„Adlerhorst“-Chefin geht nach vier Jahren

Qualität setzt sich durch. Nicht anders verhält es sich im Damen-Hockey. Daher müssen die Salzburg Eagles nun zur Kenntnis nehmen, dass ihre Trainerin die Zelte nach vier Jahren in Salzburg abbricht. „Nach tollen vier Jahren als Coach in Salzburg und dazu zwei Jahre als U-18 Damen-Nationalcoach führt mich der Weg wieder nach Skandinavien, genau gesagt nach Danderyd bei Stockholm“, lässt die Betreuerin wissen. Sie wird also in der starken Swedish Women‘s Hockey League tätig.