Nach Frauenmorden: „Die Politik ist ahnungslos“

Sie forderte bereits am Montag 3000 zusätzliche Gewalt-Präventionsstellen in Österreich. Zur Einordnung: In Wien ist eine Betreuerin in Spitzenzeiten für bis zu 310 Opfer zuständig. Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) kündigte am Dienstag im Ö1-„Morgenjournal“ darauf angesprochen an, „an der Ressourcenfrage“ arbeiten zu wollen.