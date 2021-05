„Schutz für Frauen muss sehr früh ansetzen“

„Was hätte ich sonst tun sollen, als sie zu schlagen? Sie hat es ja provoziert indem sie nicht getan hat, was ich ihr sagte!“ – Sätze wie diese fallen oft zu Beginn einer Betreuung von Tätern, die wegen häuslicher Gewalt verurteilt wurden. Und sie sagen sehr viel über die Haltung aus, in der die Ursache wurzelt. Die Experten von Neustart haben mit diesem Phänomen naturgemäß sehr oft zu tun, eine „ultimative Lösung“ gibt es aber nicht: „Einerseits geht es hier um einen patriarchalen Machtanspruch. Der Täter beansprucht das Recht, über die Frau zu entscheiden, die sich seinem Willen unterzuordnen hat. Andererseits passiert gleichzeitig eine Täter-Opfer-Umkehr, mit der Haltung, er wäre durch die Weigerung der Frau zur Gewalt gezwungen worden“, so Alexander Grohs, Leiter von Neustart in NÖ und im Burgenland, wo aktuell rund 260 Täter betreut werden.