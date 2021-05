Impfturbo: 60.000 Termine am 1. Tag gebucht

In der stärksten Phase, so gegen 10.33 Uhr, wurden gestern bereits rund 1600 Buchungen pro Minute erfasst. Von den angebotenen Impfterminen waren sogar 50.000 in weniger als einer Stunde weg. „Bei 326.000 verfügbaren Termine ist aber ausreichend Zeit, die Buchungsmöglichkeit bleibt die nächsten Tage natürlich immer offen“, erklären die Fachleute der Impfkoordination. Am Mittwoch folgt nun, wie berichtet, die Alterskohorte 40 plus und danach auch die 30er-Gruppe. Landesvize Stephan Pernkopf betont: „Jede einzelne Impfung hilft im Kampf gegen das Coronavirus und für den Schutz der Bürger.“