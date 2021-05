Entspannung am Salzburger Jobmarkt

Kampagne in sozialen Medien mit Preisverleihung

Neben neuen Formaten in der Berufsinformation hat das AMS Salzburg jetzt eine neue Initiative ins Leben gerufen. Unter #AmsSalzburgLehrstellenChallenge werden Unternehmen eingeladen, in Social-Media-Kanälen ihre Lehrstellen und ihren Betrieb in kurzen Videos durch ihre eigenen Lehrlinge zu präsentieren. Zum Abschluss nominiert das Unternehmen drei weitere Betriebe, innerhalb von 72 Stunden unter diesem Hashtag mitzumachen. Auf diese Weise sollen die Videos „viral gehen“, und die Jugendlichen in deren „Wohlfühlbereich“ erreichen. Mit der lockeren Ansprache durch Lehrlinge sollen Berufe und Betriebe möglichst authentisch dargestellt und junge Menschen für die vorgestellten Berufe und Unternehmen interessiert werden. Mit dem Ende der Challenge Ende Juni wird das AMS Salzburg unter den Lehrlingen, die ihre Tätigkeiten und Betriebe präsentiert haben, attraktive Preise verlosen. Als Hauptpreis winkt ein Führerschein für die berufliche Zukunft der jungen Fachkräfte.