Besondere Situation mit Versicherung nach Brand

Schaden wird doch bezahlt

Nach unserer Anfrage hat sich die Haftpflichtversicherung noch einmal mit den Argumenten der Gebäudeversicherung beschäftigt und - siehe da - eine Sondersituation gefunden. Im Vordergrund stehe in so einem Fall die Abgrenzung der Eigentumswohnung zur Allgemeinheit des Hauses, denn bei einem Haftpflichtschaden ersetze die Versicherung immer nur Drittschäden. Da man davon ausgegangen war, dass sich Fenster und Türen im Eigentum von Frau B. befinden, war man der Meinung, der Ersatz fiele als Eigenschaden bei der Versicherungsnehmerin an, und habe die Kostenforderung abgelehnt. Nun stellte sich heraus, dass diese Gebäudebestandteile zur Allgemeinheit des Hauses zählen. Daher wird der gesamte Schaden bezahlt!