Das Pucher Gefängnis hat Platz-Probleme

Die „Krone“ hatte über die Zerschlagung einer Suchtgift-Bande berichtet, die mit mehreren Millionen an Captagon-Tabletten global gehandelt haben soll – ein großer Kriminal-Fall. 14 Beschuldigte ließ die Staatsanwaltschaft in U-Haft nehmen. Doch nur die wenigsten sitzen jetzt noch hinter Salzburger Eisenstäben – vielmehr sind die meisten in andere Justizanstalten verlegt worden: nach Ried, Innsbruck und in weitere Gefängnisse. Einerseits geht es dabei um die Trennung von Komplizen, andererseits ist das Pucher Gefängnis zurzeit überbelegt: mit 236 Häftlingen bei 227 Plätzen.